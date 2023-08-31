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        Haberler Televizyon "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        SHOW TV'de ekrana gelen "Yeşil Vadi'nin Kızı" adlı dizinin 45. bölüm tanıtımı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 13:12 Güncelleme: 31.08.2023 - 13:12
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        "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
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        SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını Yeşil Yapım’ın üstlendiği günlük dizi "Yeşil Vadi’nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Daha bebekken anne - babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa’nın hayat serüvenini konu alan dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.

        45. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Mahinur ve Metin velayet duruşmasına gitmez. Fevzi, Melissa’nın babası olduğunu söyleyince Mahinur, DNA testi yapılmasını ister. Kadir, Yeşim ve Metin’den duyduğu gerçeklerle sarsılır. Mahkemeyle ilgili gerçekleri öğrenen Melissa evden kaçarken Fevzi ile karşılaşır. Bu karşılaşma ikisi için de yeni bir başlangıç olacaktır.

        "Yeşil Vadi’nin Kızı", dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy ve Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

        "Yeşil Vadi’nin Kızı", yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 10.00’da SHOW TV’de!

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        BURÇLAR

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        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
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        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
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