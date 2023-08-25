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Daha bebekken anne - babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa’nın hayat serüvenini konu alan "Yeşil Vadi'nin Kızı" adlı dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.

41. BÖLÜMDE NELER OLACAK? Büşra ölümün kıyısından döner. Azra, Orhan’dan intikam almak için Necati’yi kullanmak ister. Yeşim, Kadir’i kendi silahıyla vurur. Melissa ve Mahinur, Metin için endişelenir. Öykü’nün kendisini aldattığını düşünen Metin, ayrılık kararı alır. REKLAM

"Yeşil Vadi’nin Kızı" dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy, Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ile Serhat Yiğit kaleme alıyor. "Yeşil Vadi’nin Kızı", yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 10.00’da SHOW TV'de. İşte "Yeşil Vadi’nin Kızı"nın 41. Bölüm Tanıtımı; "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı