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Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa'nın hayat serüvenini konu alan "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.

55. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selim bir kere daha Büşra'nın hayatını kurtarır. Melissa, Görkem'in anlattıklarıyla Fevzi'nin suçsuz olabileceğini düşünür. Orhan'ın, Enorganik'in sahibi olduğu haberi gazetede yayınlanır. Mahinur ve Metin, Selim'e kız istemeye gider. Orhan, Büşra ve Selim'in nişanını basar.

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Yeşil Vadi'nin Kızı dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy, Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

"Yeşil Vadi'nin Kızı" yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 10.00'da Show TV'de!