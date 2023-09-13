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        Haberler Televizyon "Yeşil Vadi'nin Kızı"ndan yeni tanıtım

        "Yeşil Vadi'nin Kızı"ndan yeni tanıtım

        Show TV'de ekrana gelen, yapımcılığını Yeşil Yapım'ın üstlendiği günlük dizi "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın 54'üncü bölüm tanıtımı yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 13:34 Güncelleme: 13.09.2023 - 13:34
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        Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa’nın hayat serüvenini konu alan "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.

        54'ÜNCÜ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Melissa, Cüneyt ve Mahinur’un düğünü için hayaller kurarken, Mahinur evlenmekten vazgeçer. Büşra, Orhan’dan intikam almak için Azra’nın teklifini kabul eder. Mahinur yalnız kalıp düşünmek isterken Kadir’e yakalanır. Metin, Cüneyt’e gerçekleri anlatır. Orhan’ın tuzağına bir kez daha düşen Büşra, intiharın eşiğine gelir.

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        "Yeşil Vadi’nin Kızı" dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy, Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

        "Yeşil Vadi’nin Kızı" yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 10.00’da Show TV’de!

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        #Yeşil Vadinin Kızı

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