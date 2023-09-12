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        Haberler Televizyon "Yeşil Vadi'nin Kızı"ndan yeni bölüm tanıtımı: "Seninle evlenemem"

        "Seninle evlenemem"

        SHOW TV'de ekrana gelen, yapımcılığını Yeşil Yapım'ın üstlendiği günlük dizi "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 12:46 Güncelleme: 12.09.2023 - 12:46
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        "Seninle evlenemem"
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        Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa’nın hayat serüvenini konu alan "Yeşil Vadi'nin Kızı" adlı dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.

        53. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Mahinur ve Cüneyt’in evlilik haberi hem sevindirici hem de düşündürücüdür. Gerçekleri öğrenen Cevdet, bu durumu kabullenemez ve Büşra’yı evden atar. Sosyal Hizmetler’den gelen telefon Melissa’nın geleceği için endişe vericidir. Necati’den yardım isteyen Azra, Büşra’ya bir teklifte bulunur. Mahinur, Cüneyt’e yüzüğünü geri verir.

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        "Yeşil Vadi’nin Kızı" dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy, Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

        "Yeşil Vadi’nin Kızı", yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 10.00’da SHOW TV'de.

        İşte "Yeşil Vadi’nin Kızı"nın 53. Bölüm Tanıtımı;

        "Yeşil Vadi'nin Kızı"ndan yeni bölüm tanıtımı
        "Yeşil Vadi'nin Kızı"ndan yeni bölüm tanıtımı
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        #Yeşil Vadinin Kızı
        #show tv

        BURÇLAR

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