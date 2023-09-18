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Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa’nın hayat serüvenini konu alan "Yeşil Vadi'nin Kızı" adlı dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.

57'NCİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? Melissa, Defne’nin ailesini tercih etmesine çok üzülür. Yaşadığı sıkıntılardan çok etkilenen Büşra, bebeğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Cüneyt, Necati’den gelen teklifi açıklarken, Mahinur ve Reyhan başka çarelerinin olmadığının farkındadır. Geçirdiği kaza sonucu hafızası etkilenen Kadir, Yeşim’i karısı zanneder. Melissa, Fevzi’ye haksızlık ettiğini düşünürken, Öykü Karakiraz’a geri döner. REKLAM

"Yeşil Vadi’nin Kızı" dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy, Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

"Yeşil Vadi’nin Kızı", yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 10.00’da SHOW TV'de. İşte "Yeşil Vadi’nin Kızı"nın 57'NCİ Bölüm Tanıtımı; "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı