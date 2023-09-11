"Yeşil Vadi'nin Kızı"ndan yeni bölüm tanıtımı

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Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa’nın hayat serüvenini konu alan "Yeşil Vadi'nin Kızı" adlı dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.

52. BÖLÜMDE NELER OLACAK? Fevzi’nin gidişine üzülen Melissa, içindeki boşluğu fark eder. Orhan, Büşra’dan tamamen kurtulmak ister ve Hazım’a bir görev verir. Reyhan bir çözüm yolu ararken, Büşra herkese rest çeker. Melissa ve Görkem dertleşirken daha önce yaşamadıkları bir duyguyu hissederler. Cüneyt, Mahinur’a evlilik teklif ederken, Hazım krizi fırsata çevirir. REKLAM

"Yeşil Vadi’nin Kızı" dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy, Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.