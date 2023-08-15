REKLAM advertisement1

Show TV’de ekrana gelen, yapımcılığını Yeşil Yapım’ın üstlendiği günlük dizi Yeşil Vadi’nin Kızı’nın kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy, Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

MELİSSA "YEŞİL VADİ'NİN KIZI" OLABİLECEĞİNİ ÖĞRENİYOR!

Yeşil Vadi’nin Kızı’nın 33. Bölümünde; Melissa, Mahinur ve Metin’e yük olduğunu düşünür. Öykü, kliniğe gelen Fevzi ile yüzleşmek ister. Melissa, Yeşil Vadi’nin Kızı olabileceğini öğrenir. Ancak verdiği tepkiyle Mahinur ve Metin’i şaşırtır. Okul müdürü olmak isteyen Kadir hazırlıkları abartır. Melissa aile fotoğrafının albümde yerini almasıyla çok mutlu olur.

İşte Yeşil Vadi'nin Kızı Yeni Bölüm Tanıtımı;

ÖNERİLEN VİDEO