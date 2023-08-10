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        Haberler Televizyon Yeşil Vadi'nin Kızı 30. Bölüm Fragmanı yayınlandı! İşte Yeşil Vadi'nin Kızı yeni bölüm fragmanı

        Yeşil Vadi'nin Kızı 30. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

        Show TV'de ekrana gelen, yapımcılığını Yeşil Yapım'ın üstlendiği günlük dizi Yeşil Vadi'nin Kızı'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Yeşil Vadi'nin Kızı 30. bölümünde heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 22:51
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        Yeşil Vadi'nin Kızı 30. Bölüm Fragmanı yayınlandı
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        Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa’nın hayat serüvenini konu alan dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor.

        İşte Yeşil Vadi’nin Kızı’nın 30. Bölüm Tanıtımı;

        30. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Mahinur ve Cüneyt yeni bir başlangıç yapar. Gölde bulunan ceset Karakiraz’ı karıştırır. Melissa ise cesetle ilgili araştırma yaparken fark ettiği detayla sarsılır. Her şeyi itiraf etmek zorunda kalan Hazım, Orhan’ın maşası olmayı kabul eder. Kasaba halkı çiftliklerden birine yapılan kundaklamayı konuşurken, Defne babasıyla yüzleşir.

        Yeşil Vadi’nin Kızı dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy, Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

        Yeşil Vadi’nin Kızı yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 15.45’te Show TV’de!

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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