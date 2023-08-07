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Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa’nın hayat serüvenini konu alan dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor.

İşte Yeşil Vadi’nin Kızı’nın 27. Bölüm Tanıtımı;

27. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Metin, Öykü’ye evlenme teklif eder. Mahinur çıkan dedikodularda payı olduğu için Melissa’ya kızar. Cüneyt, Öykü’nün sözleriyle dağılan Metin’i teselli eder. Annesi rahatsızlanan Yeşim, Kadir ile birlikte memleketine gider. Öykü, kendini bir ahırda zincirle bağlanmış olarak bulur.

Yeşil Vadi’nin Kızı dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy, Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

Yeşil Vadi’nin Kızı yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 15.45’te Show TV’de!

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