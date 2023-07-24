Yeşil Vadi'nin Kızı 17. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Yeşil Vadi'nin Kızı 17. Bölümde neler olacak?

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“ŞİMDİ ELİME DÜŞTÜNÜZ!”

Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa’nın hayat serüvenini konu alan dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.

17. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Öykü, Metin’in gönlünü almak için türlü yollar dener. Hala, ailesini tehdit eden kişinin bulunması için Orhan’a baskı yapar. Hırsızlıkla suçlanan Büşra, Azra’dan intikam almak için yemin eder. Hazım, Orhan’ın eline büyük bir koz verir. Melissa heyecanla Defne’ye giderken, kendisini takip eden tehlikeden habersizdir.

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