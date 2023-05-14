Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Yeşil Sol Parti Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Yeşil Sol Parti Ne Kadar, Yüzde Kaç Oy Aldı ve Oy Oranı Nedir?

14 Mayıs 2023 Yeşil Sol Parti genel seçim sonuçları ve oy oranı Haberturk.com'da olacak

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü seçime gidiyor. Cumhurbaşkanlığı ile beraber 28. Dönem TBMM'yi belirlemek için milyonlarca vatandaş sandıklarda oy kullanacak. Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında yer alan Yeşil Sol Parti'nin (YSP) seçim sonuçları, oy oranı ve tahmini milletvekili sayısı da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. YSK'nın yayın yasağı kararının ardından 14 Mayıs 2023 Yeşil Sol Parti genel seçim sonuçları, toplam oy oranı ve tahmini milletvekili sayısı Haberturk.com'da olacak

Giriş: 14.05.2023 - 06:17 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 14 Mayıs 2023 Yeşil Sol Parti seçim sonuçları ve oy oranı... Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi ile beraber 28. Dönem TBMM'yi belirlemek üzere genel seçimlerde oy kullanılacak. 2023 Yeşil Sol Parti seçim sonuçları, oy oranı ve tahmini milletvekili sayısı da seçimin ardından araştırılanlar arasında yerini alacak. 

    14 Mayıs 2023 Yeşil Sol Parti Seçim Sonuçları ve Toplam Oy Oranı

    YSK'nın yayın yasağı kararının bitmesi ile beraber resmi olmayan verilere göre sandıklardan ilk sonuçlar gelecek. Yeşil Sol Parti genel seçim sonuçları, oy oranı ve tahmini milletvekili sayısı hakkında güncel bilgilere ve Yeşil Sol Parti seçim sonucu hakkında canlı ve anlık gelişmeleri Haberturk.com'un seçim sayfasından öğrenebileceksiniz.

    Yeşil Sol Parti Seçim Sonuçları ve Oy Oranı Sayfası İçin Tıklayınız

  • Yeşil Sol Parti Seçim Sonuçları 2023 Haberturk.com Seçim Sayfasında

    YSK'nın yayın yasağı kararının hemen ardından il il, ilçe ilçe Yeşil Sol Parti seçim sonuçları ve oy oranı hakkında aşağıdaki bağlantıya tıklayarak bilgi sahibi olabileceksiniz.

    Yeşil Sol Parti Canlı Seçim Sonuçları Görüntülemek İçin Tıklayınız

  • Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

    Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. 

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.