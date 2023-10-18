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        Haberler Gündem Yeşil Sol Parti Ağrı Milletvekili Bozdağ hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi - Gündem haberi

        Yeşil Sol Parti Ağrı Milletvekili Bozdağ hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşil Sol Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediği gerekçesiyle hazırlanan fezlekenin Adalet Bakanlığına gönderildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 18:30 Güncelleme: 18.10.2023 - 19:46
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        Heval Bozdağ fezlekesi Adalet Bakanlığında
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        Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen 2 şahsın Ankara'dan Ağrı ili Doğubayazıt ilçesine götürülmesi eylemine ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında, 28. Dönem milletvekili Heval Bozdağ hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçu yönünden tanzim olunan fezleke Adalet Bakanlığına gönderilmiştir."

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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        #heval bozdağ
        #haberler
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