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Yeşil kategoride aranan PKK/KCK mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Terör Arananlar Listesi'nde yeşil kategoride yer alan terör örgütü PKK/KCK mensubunun ikna çalışmaları sonucu teslim olduğunu bildirdi.

18.06.2021 - 10:20 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Yeşil kategoride aranan PKK/KCK mensubu teslim oldu
Yeşil kategoride aranan terörist teslim oldu
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AA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK'dan kaçan "Erdal Uğur" kod adlı Özgür Abik'in Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada, 2009'da terör örgütüne katılan, Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren teröristin son olarak örgütün sözde Gap Riha alanında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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