"Yeşil çay" parolasıyla uyuşturucu satan kişi tutuklandı

AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Şubat'ta Mahmut A'nın (43) uyuşturucu sattığı ve uyuşturucunun siparişini cep telefonu üzerinden "yeşil çay" parolasıyla aldığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine alıcı kılığına giren ekipler, Mahmut A'ya telefon üzerinden sipariş verdi. Yapılan alışveriş sırasında, zanlı 2 uyuşturucu hap ve 630 lira ile gözaltına alındı.

Zanlının Orhantepe Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada, 21 adet klipsli poşet içerisinde 40 gram esrar, klipsli poşette 58,4 gram skunk, 507 uyuşturucu hap, hassas terazi ve çok sayıda klipsli poşet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut A. tutuklandı.

,Safiye Gören