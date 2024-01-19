Yeşil Burun Adaları: 3 - Mozambik: 0 MAÇ SONUCU
Afrika Uluslar Kupası B Grubu ikinci maçında Yeşil Burun Adaları, Mozambik'i 3-0 mağlup etti.
Fildişi Sahili'nde devam eden Afrika Uluslar Kupası'nın B Grubu'nda Yeşil Burun Adaları ile Mozambik karşılaştı.
Felix Houphouet Boigny Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Yeşil Burun Adaları 3-0 kazandı.
Yeşil Burun Adaları'na galibiyeti getiren golleri 32'nci dakikada Bebe, 51'inci dakikada Ryan Mendes ve 69'uncu dakikada Kevin kaydetti.
Bu sonucun ardından Yeşil Burun Adaları 6 puana ulaştı ve lider olarak gruptan çıkmayı garantiledi. Mozambik ise 1 puanda kaldı.
Fatih Karagümrük forması giyen Ryan Mendes, Yeşil Burun Adaları'nın mücadeledeki ikinci golünü attı ve 90 dakika sahada kaldı.
MKE Ankaraügücü'nde oynayan Garry Rodrigues, 75'inci dakikada Steven Moreira'nın yerine oyuna dahil oldu.
Mozambik'te ise Bandırmasporlu Edson Mexer, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi.