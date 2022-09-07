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Yeşil alanları ve geniş caddeleriyle dikkati çeken şehir

Kazakistan'ın güney başkenti olarak da bilinen Almatı, yeşil alanları ve geniş caddeleriyle turistleri kendine çekiyor

07.09.2022 - 10:12 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kazakistan'ın meşhur Tanrı Dağı eteklerinde yer alan şehirlerden biri olan Almatı, yeşil alanları ve geniş caddeleriyle dikkati çekiyor.

     

  • Almatı'nın modern tarihi, Rus Çarlığı yetkililerinin bu bölgede Vernıy (Sadık) adlı bir askeri tahkimat inşa etmeye karar verdiği 1854'te başladı.

     

  • Eylül ayında olgunlaşan kırmız elma bahçeleriyle meşhur şehrin ismi 1921'de, elmalı anlamına Alma-Ata olarak değiştirildi.

     

  • Kazak halkının bağımsızlığını ilan ettiği 16 Aralık 1991'de şehrin adı Almatı oldu. 

     

  • Kazak halkına 1936'dan 1997'ye kadar 61 yıl boyunca başkentlik yapan şehir, 1997'de başkent görevini ülkenin kuzeydeki bugünkü Nursultan şehrine devretti.

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