Yeşeren meralar koyun sürüleriyle şenlendi - HAKKARİ

16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yılın büyük bölümünde kar ve soğuk havanın etkili olduğu bölgede, aylarca hayvanlarını ahır ve ağıllarda kuru ot ve samanla besleyen besiciler, havaların ısınmasıyla küçükbaş hayvanlarını meraya çıkarmaya başladı.Hayvanların daha iyi beslenmesi için yeşeren meraların yolunu tutan besiciler, böylece yem maliyetlerinden kurtulmanın sevincini yaşıyor.Meralarda otlamaya başlayan hayvanlar, renkli görüntülere sahne oluyor.Hakkari'ye bağlı Dağsu köyünde de besiciler, buradaki karların erimemesi nedeniyle küçükbaş hayvanlarını çevre köylerin meralarına götürerek otlatıyor.Besicilerden İbrahim Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış koşullarının bu yıl ağır geçtiğini ve köyün yüksek kesimlerinde 1,5 metre karın olduğunu söyledi.Bu nedenle hayvanları çevre köylerdeki meralara götürdüklerini belirten Karadeniz, şunları kaydetti:"Kış uzadıkça hayvanların yem maliyeti fazla oluyor. Biz de bugün hayvanlarla yola koyulduk. Üzümcü köyü tarafına gidiyoruz. Bir ay orada kaldıktan sonra tekrar köyümüze döneceğiz. Ondan sonra da yaylaya çıkacağız. Hayvanlarımızın meralarla buluşması keyfimizi yerine getirdi."Adnan Üzüm ise hayvanları bir günlük yolculuğun ardından çevre köylerin meralarına götürerek otlattıklarını dile getirerek, "Köydeki hayvan sürülerini birleştirip yola çıkıyoruz. Dinlenerek yolculuğu sürdürüyoruz. 2 bin koyun var yanımızda. Yolculuk oldukça zorlu oluyor." diye konuştu.- "Baharın gelmesini dört gözle bekliyorduk"Muş'ta da besiciler, ilkbaharın gelmesiyle hayvanlarını meralara çıkarmanın sevincini yaşıyor.Yaklaşık 4 ay ahırlarda besledikleri hayvanlarını yeşeren meralarda otlatan besiciler, süt üretiminin de artmasının sevincini yaşıyor.Besici Serhat Oğlağa, zorlu bir kış geçirdiklerini, hayvanların 4 ay ağıllarda kaldığını dile getirerek, "Allah'a şükür kış mevsiminden kurtulduk. Baharın gelmesini dört gözle bekliyorduk. Kışın çok masrafımız oluyor. Şimdi yem masraflarından kurtulduk. Meralara çıktığımız için sevinçliyiz." ifadelerini kullandı.
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