Yeryüzü Doktorları'ndan yeni sağlık kampanyası

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Dernekten yapılan açıklamaya göre, kurulduğu günden beri birçok bölgede sağlık hizmeti sunan Yeryüzü Doktorları, bir afetin ilk anlarından itibaren gönüllü ağıyla koordine oluyor.

"Gönülden gönüle iyilik. Sağlık." kampanyasıyla hem deprem bölgesi hem de sağlıkta dezavantajlı coğrafyalara gönüllü sağlık ekiplerini gönderen dernek, Uganda'da 23 ile 30 Eylül tarihleri arasında kulak burun boğaz, ortopedi ve travmatoloji branşlarında uzman doktorlarla hizmet vererek, tedavi edilemeyen ağır hastaların ameliyatlarını gerçekleştirecek.

Bugüne kadar 54 ülkede hizmet veren, 8 ülkede daimi sağlık merkezi kuran dernek, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden beri de Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da çalışmalara devam ediyor.

Dernek, bölgede kurduğu sağlık istasyonlarında 600'ü aşkın gönüllüsüyle 188 binden fazla depremzedeye ulaştı.