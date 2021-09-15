Yeryüzü Doktorları'ndan Afganistan'da 329 aileye gıda yardımı

Yeryüzü Doktorları'ndan yapılan açıklamaya göre, Dünya Gıda Programına göre gerekli yardımlar yapılmazsa 14 milyon insanın açlık nedeniyle hayatını kaybetme tehlikesinde olduğu Afganistan'da, derneğin ihtiyaç sahiplerine yönelik destekleri sürüyor.
Dernek, ülkede ciddi boyutlara ulaşan açlık sorunu ile mücadele için 2020 yılından beri beslenme sağlığı projeleri yürütüyor. Bu kapsamda Afganistan'ın 15 ilinde bulunan beslenme sağlığı merkezleri ve 11 mobil ekibi ile hamile, emziren anneler ve çocuklar başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine yönelik muayene ve beslenme tedavileri uygulanıyor.
Dernek aynı zamanda temel gıdaya erişimin kısıtlı olduğu ülkede, Kunduz'a göç etmek zorunda kalan 329 aileye de dağıttığı gıda paketleri ile destek oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Yahyahan Güney, Afganistan'da sağlık yardımlarının devamlılığının önemli olduğunu belirtti.
Güney, şunları kaydetti:
"Afganistan bizim çok uzun zamandır ilişkilerimizin güçlü ve köklü olduğu bir ülke. Bizler sağlık hizmetlerine ve gıdaya erişimin kısıtlı olduğu Afganistan'da, beslenme sağlığı merkezlerimiz ile sürekli hizmet veriyoruz. Bununla birlikte temel gıdaya erişimi kolaylaştırarak ihtiyaç sahiplerinin temel ihtiyaçlarını giderebilmek adına bugünlerde, gıda paketleri dağıttık. Milyonlarca kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu Afganistan'da çalışmalarımızı her zaman olduğu gibi bugün de sürdürüyor, bağışçılarımızın yardımları ile Afgan halkına destek olmaya devam ediyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!