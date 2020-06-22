"Yeryüzü cenneti" Nemrut Krater Gölü'nde normalleşme bereketi

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı göl, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından doyumsuz manzarasıyla doğaseverlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri oldu.Doğal güzelliklerinin yanı sıra sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliği ile ilgi çeken Nemrut'a gelen doğaseverler, uzun süre sonra şehrin kalabalığından uzakta göl manzarasına karşı kamp kurmanın, gölün serin sularında kano yapmanın ve temiz havanın tadını çıkarıyor.Arkadaşlarıyla Van'ın Erciş ilçesinden gelerek Nemrut'ta kamp yapan Ali Emrah Dağer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oluşturdukları grupla bölgenin birçok yerini gezdiklerini ancak Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzun süredir kamp etkinliği, doğa yürüyüşü ve benzeri etkinlikleri yapamadıklarını söyledi.Kısıtlamaların kaldırılmasıyla iki gün kamp yapmak için Nemrut Krater Gölü'ne geldiklerini anlatan Dağer, "Burada trekking, kano, yürüyüş ve benzeri faaliyetlerimiz var. Yürüyüş için çok güzel rotalar var. Manzarayı görmek için mutlaka bir tırmanış yapmalısınız. Evde geçirdiğimiz süreç sona erdi ancak daha dikkatli olmamız ve korunmamız gerekiyor. Buranın ardından Erciş'teki balık bendine gideceğiz. Herkesi buraları görmeye bekliyoruz." diye konuştu.Arkadaşlarıyla Nemrut'ta kamp yapan okul öncesi öğretmeni İsrafil Akan ise oluşturdukları grupla bölgenin güzelliklerini tanıtmak amacıyla sosyal faaliyetler yaptıklarını belirtti.Kano, kamp, tekne turu etkinliklerine katıldıklarını dile getiren Akan, "Nemrut'ta zirve tırmanışının ardından kanolarımızı şişirerek suya açıldık. Van Gölü havzası bu tür programlara çok uygun bir yer. Biz de bunu değerlendiriyoruz. İnsanları sosyal faaliyetlerimize çekmeye çalışıyoruz. Amacımız, lise çağındaki gençleri bu tür sosyal faaliyete yönlendirip okul stresinden uzak kalmalarını sağlamak. Bu bölgenin turizme kazandırılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.Bayburt'tan gelen hemşire Yasin Yıldırım ise Nemrut'ta zirve tırmanışı gerçekleştirdiklerini belirterek, herkesi bölgenin güzelliklerini görmek için kente davet etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!