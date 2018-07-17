Şampiyonlukla noktalanan sezonun ardından kısa bir tatil yapıp yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar Henry Onyekuru, Muğdat Çelik ve Yuto Nagatomo'yu renklerine katan Cimbom, gündeminde yer alan Yerr Mina'dan vazgeçti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in ilgilendiklerini açıkladığı Barcelona’nın stoperi için yöneticiler olumsuz konuştu.

'MAAŞI BÜTÇEMİZİ AŞAR'

Katalan ekibiyle dirsek temasına giren Cengiz yönetimi, oyuncunun talibinin fazla olmasından dolayı Kolombiyalı’yı alamayacaklarını düşünüyor. Özellikle Dünya Kupası performansının ardından Mina’nın çok gözde bir stoper haline geldiğini savunan kurmayların, “Barcelona yüksek kiralık ücreti talep ediyor. Ayrıca oyuncunun maaşı da bizim bütçemizi aşan bir durumda… Çok fazla talibi olduğu için kafası da karışık ama Barcelona’da kalmak istiyor. Kısacası Mina bizim bütçemizi aşıyor, alamayız” dedikleri kaydedildi.