Yerlikaya: Hainlerin her an ensesindeyiz!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tunceli Ovacık ilçesi Doludibek kırsalında bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
Tunceli İl Jandarma Komutanlığımız sevk ve idaresinde, Tunceli Ovacık ilçesi Doludibek kırsalında, J-SİHA, Atak taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde Jandarma Özel Harekât, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinin katılımıyla Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu operasyonu düzenlendi.
Operasyon kapsamında BTÖ üyesi 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonu düzenleyen kahraman Jandarmamızı ve Güvenlik Korucularımızı tebrik ediyorum.
4 mevsim, 12 ay, 365 gün gece gündüz teröristlerin peşindeyiz! Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek!" dedi.