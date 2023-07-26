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        Haberler Gündem Güvenlik İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göçmen bilançosunu açıkladı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göçmen bilançosunu açıkladı

        Türkiye'de toplam 4.888.286 göçmen bulunduğunu ifade eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Düzensiz göçle mücadelede azim ve kararlılığımız devam edecek" ifadelerini kullandı

        Habertürk
        Giriş: 26.07.2023 - 18:02
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        Yerlikaya göçmen bilançosunu açıkladı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen bilançosuyla ilgili rakamları paylaştı.

        Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

        Ülkemizde bugün itibarıyla; 4.888.286 göçmen bulunuyor. Bu kimselerin kim olduklarını, nerede yaşadıklarını biliyoruz. Çünkü kayıt altındalar. Bizim mücadelemiz göçmen kaçakçısı organizatörleriyle, onlara nefes aldırmamakta kararlıyız. 4 Haziran - 26 Temmuz tarihleri arasında göçmen kaçakçısı organizatörlerine yönelik 2.027 operasyon gerçekleştirdik.

        Bu operasyonlar sonucunda:

        1.124 şahıs gözaltına alındı, 245'i tutuklandı. 160’ı hakkında adli kontrol kararı verildi.

        Düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.

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        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

        #Ali Yerlikaya
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