İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göçmen bilançosunu açıkladı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen bilançosuyla ilgili rakamları paylaştı.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

Ülkemizde bugün itibarıyla; 4.888.286 göçmen bulunuyor. Bu kimselerin kim olduklarını, nerede yaşadıklarını biliyoruz. Çünkü kayıt altındalar. Bizim mücadelemiz göçmen kaçakçısı organizatörleriyle, onlara nefes aldırmamakta kararlıyız. 4 Haziran - 26 Temmuz tarihleri arasında göçmen kaçakçısı organizatörlerine yönelik 2.027 operasyon gerçekleştirdik.

Bu operasyonlar sonucunda:

1.124 şahıs gözaltına alındı, 245'i tutuklandı. 160’ı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.

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Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir