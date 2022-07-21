Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), 2022 yılı Haziran ayı "Finansal Piyasa Özet" verilerini açıkladı.

TSPB verilerine göre, 2021 yılı sonunda 524.7 milyar lira olan yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları, altı ayda yüzde 44.2 oranında artarak 2022 yılı Haziran ayı sonunda 756.5 milyar lira oldu.

TSPB'nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kaynaklarından derleyerek hazırladığı "Finansal Piyasa Özet" verilerine göre, yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları 2021 Haziran-2022 Haziran dönemini kapsayan bir yılda ise yüzde 96.3 oranında büyüdü.

Haziran ayında Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşe rağmen yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarındaki söz konusu büyüme, gerek yıllık (yüzde 78.62) gerekse altı aylık enflasyonun üzerinde gerçekleşti.

Başka bir ifadeyle, son bir yılda ve bu yılın ilk yarısında pay senetleri yerli yatırımcıları enflasyon karşısında korudu. Bu yıl haziran sonu itibariyle 756.5 milyar lira olan yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarının, 359.5 milyar lirası kurumsal yatırımcılar ve tüzel kişilere, 397 milyar lirası ise bireysel yatırımcılara ait.

BAKİYELİ YATIRIMCI SAYISI 2.5 MİLYONU AŞTI

Borsa İstanbul pay senedi piyasasında, bakiyeli yatırımcı sayısı bu yılın ilk yarısında arttı.

2021 yılı sonunda 2 milyon 355 bin olan Borsa İstanbul pay senedi piyasasındaki bakiyeli yatırımcı sayısı, altı ayda yaklaşık 154 bin artarak, haziran ayında 2 milyon 509 bine çıktı.

Pay senedi piyasasında ayda en az bir kez işlem yapan yatırımcı (aktif yatırımcı) sayısı ise geçen yılsonuna göre 193 bin düşerek bu yılın mayıs ayı sonu itibariyle 1 milyon 219 bine geriledi.

YERLİ YATIRIMCILARIN TL MEVDUATLARINDA YÜZDE 58 BÜYÜME

TSPB tarafından açıklanan verilere göre, geçen yılsonunda 7 trilyon 757 milyar lira olan yurtiçi yerleşiklerin (yerli yatırımcılar) finansal varlıkları, altı ayda yüzde 38.7 oranında büyüyerek, bu yıl haziran ayı sonu itibariyle 10 trilyon 760 milyar liraya yükseldi.

Haziran 2021 ve Haziran 2022'yi kapsayan bir yıllık dönemde ise yerli yatırımcıların finansal varlıkları yüzde 85.7 oranında büyüdü.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği "Finansal Piyasa Özet" verilerine göre, bu yılın ilk yarısında yerli yatırımcıların finansal varlıklarında en yüksek büyüme yüzde 59.1'lik oranla devlet iç borçlanma senetlerinde yaşandı.

Geçen yıl sonunda 1 trilyon 495 milyar lira olan yerli yatırımcıların devlet iç borçlanma senedi varlıkları, bu yıl haziran sonu itibariyle 2 trilyon 379 milyar liraya çıktı.

Kur Korumalı Mevduat uygulamasının etkisiyle, bu yılın başından itibaren artışa geçen yerli yatırımcıların TL mevduatları, haziran ayında da büyümesini sürdürdü. 2021 yılı sonunda 1 trilyon 829 milyar lira olan yerli yatırımcıların TL mevduatlarındaki varlıkları, altı ayda yüzde 57.2 oranında artarak Haziran 2022 sonunda 2 trilyon 876 milyar liraya çıktı.

Aynı dönemde döviz mevduatlarındaki artış ise yüzde 20.4 oranıyla sınırlı kaldı. Bu yılın ilk yarısında yerli yatırımcıların kamu eurobond varlıkları, yüzde 34.1 artarak 684.5 milyar liraya, özel eurobond varlıkları ise yüzde 20.8 artarak 207 milyar liraya çıktı.

YABANCILARIN TL MEVDUATLARI YÜZDE 47 ARTTI

Yabancı yatırımcıların finansal varlıklarındaki büyüme sınırlı kaldı. TSPB verilerine göre, geçen yılsonunda 682.8 milyar lira olan yurtdışı yerleşiklerin (yabancı yatırımcı) finansal varlıkları altı ayda yüzde 12.5 oranında artarak bu yıl haziran ayı sonu itibariyle 768.1 milyar liraya çıktı.

Haziran 2021 ve Haziran 2022'yi kapsayan bir yıllık dönemde ise yabancı yatırımcıların finansal varlıkları yüzde 39.8 oranında büyüdü. Yabancı yatırımcıların TL mevduat varlıkları altı ayda yüzde 46.6 oranında artarak 61 milyar liraya çıkarken, döviz tevdiat hesabı varlıkları ise aynı dönemde yüzde 35.7 artarak 325 milyar lirayı aştı.

TSPB verilerine göre, yabancı yatırımcıların pay senedi varlıkları geçen yılsonuna göre yüzde 7.6 artarak, bu yılın haziran ayı sonu itibariyle 373.9 milyar lira oldu. Yabancı yatırımcıların pay senedi varlıklarındaki yıllık bazda büyüme ise yüzde 33.8 oranında gerçekleşti. Yabancı yatırımcıların devlet iç borçlanma senedi varlıkları ise geçen yılın sonuna kıyasla altı ayda yüzde 47 oranında düşerek Haziran 2022 sonu itibariyle 24 milyar liraya geriledi.