Küçük ev aletleri şirketi Arzum’un, halka arz edilen 13.306.475 TL ve ek satışa sunulan 1.995.971 TL olmak üzere toplam 15.302.446 TL nominal değerli paylarının satışı gerçekleşti.

Firmadan yapılan yazılı açıklamaya göre pay fiyatının 17,0 TL olarak belirlendiği halka arzda, yurtiçi bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 53.6 katı, yurtiçi kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 18.7 katı ve şirket çalışanlarına ayrılan tahsisat tutarının 1.5 katı talep geldi.

Arzum’un halka arzına Yapı Kredi Yatırım liderliğinde 22 üyeden oluşan bir konsorsiyum aracılık etti.