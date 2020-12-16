Türk mühendislerden Zoom'a yerli rakip

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Türkiye’de Türk mühendisleri tarafından geliştirilen bütünleşik video iletişim platformu İVME, herhangi bir ek donanım yatırımına ihtiyaç olmaksızın, 80’in üzerinde katılımcılı bir video konferansta, kamera ve mikrofonlar açık halde tüm katılımcıların tek bir ekranda görülebilmesi özelliğini kullanıcıları ile buluşturdu. Yazılım tabanlı global video konferans sistemlerinde bu sayı 49 ile sınırlı iken İVME, ek bir donanım kullanmadan 80’in üzerinde katılımcıya ait görüntü ve sesi tek ekranda birleştirmiş oldu.

Siber güvenlik alanında faaliyet gösteren MAY SİBER’in iştiraki olarak 2005 yılında kurulan video iletişim ve eğitim platformu İVME aracılığıyla video konferans sisteminde görüntülü ve şifreli iletişim sağlanabiliyor. Webinar/sanal sınıflarda katılımcılara online ve interaktif eğitimler verilebilen İVME üzerinden ayrıca video portal sistemi ile canlı yayın ve kayıtlı video içeriklerine mobil veya web ortamından 7/24 erişilebiliyor.

"200 BİN SON KULLANICIYA ULAŞTIK"

İVME olarak video konferans, webinar, canlı yayın ve video platformu ile uzaktan öğrenme sistemlerinin öne çıkan özelliklerini tek platformda buluşturduklarını belirten Maytech Genel Müdürü Mükremin Sarıer, İVME ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:

“İçinde bulunduğumuz yeni çalışma ve etkileşim koşullarının siber güvenlik tehditlerini artırdığı bir dönemde, İVME’nin hem on-premise hem cloud ortamında çalışabiliyor olması ve videonun merkezde olduğu iletişim ihtiyaçlarının tümünü tek platformdan sunabiliyor olmasının hem maliyet hem güvenlik hem de kolay kullanım açısından öne çıkıyoruz. Türkiye’nin yerli ve milli video iletişim ve eğitim platformu olarak müşterilerimize sunduğumuz teknolojilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. İVME olarak bugün kamu, finans kuruluşları ve özel sektördeki 20’den fazla müşterimizle yaklaşık 200 bin son kullanıcıya ulaşıyoruz. 2020 yılında hedeflerimizin üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde duyuracağımız yeni özelliklerimizin de katkısıyla 2021 yılında da büyümemize devam edeceğimize inanıyorum.”