Yerli ve yabancı uzmanlar online panelde Evliya Çelebi'yi anacak

Üniversitenin açıklamasına göre, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından hayata geçirilecek panel, 18 Mayıs'ta online video konferans uygulaması Zoom üzerinden gerçekleştirilecek.
Ulusal ve uluslararası alandan Evliya Çelebi uzmanlarının katılacağı panelde, ünlü seyyahın hayatı, Türkçe ve Türk kültürüne etkisi, Batı dünyasındaki görünümü ve haritacılığı ele alınacak.
Panelde, bir rüya ile başlayan ve yarım asır boyunca devam eden coğrafyalar arasındaki yolculuğunu Seyahatname ile dünyaya armağan eden Evliya Çelebi, döneminin siyasi, sosyal, kültürel ve gündelik yaşamına etkileri bağlamında konuşulacak.
Konunun önde gelen isimlerinin konuşmacı olduğu panel; dolaştığı yerleri tarihinden coğrafyasına, insanlarından bitkilerine, yiyeceklerinden giyeceklerine kadar birçok açıdan anlatmasının yanı sıra zengin söz varlığıyla da kendi çağının özgün isimlerinden biri olan büyük seyyahın dünyasına yolculuğa çıkmak isteyenlere, rehberlik yapmaya hazırlanıyor.
- Önemli konuşmacılar yer alacak
Konuşmacılar arasında, UNESCO'nun Evliya Çelebi’nin doğumunun 400. yılında açtığı Evliya Çelebi Yolu'na ilham veren Prof. Dr. Gerald Maclean ve Prof. Dr. Donna Landry de yer alacak.
Prof. Dr. Gerald Maclean önderliğinde 2009'da bir grup araştırmacı Evliya Çelebi'nin izinden Anadolu'yu gezerek, rotadaki değişimleri izledi, binicilik kültürünün izlerini araştırdı. Projeden ilham alan UNESCO, Evliya Çelebi'nin doğumunun 400. yılında Evliya Çelebi Yolu'nu kültür tarihine sundu. Türkiye'nin ilk atlı kültür yolu olan rota üzerinde büyük seyyahın izi takip edilebiliyor.
"İnsanlar ve Coğrafyalar Arasında: Bir Dünya Seyyahı Evliya Çelebi" paneli, 18 Mayıs'ta üniversitenin Youtube kanalından izlenebilecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!