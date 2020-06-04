Yerli ve milli tohumla üretilen "süt otu" verimi artırıyor

Yonca ve mısır slajına alternatif ürün olarak yerli ve milli tohumdan ekilen süt otu, enerji verimi ve protein oranının yüksek olması nedeniyle hayvanlarda et ve süt verimini artırıyor.İlkbahar ve sonbaharda her türlü toprağa ekimi yapılan süt otu, yoncaya göre daha az sulama istiyor ve yılda 5 kez hasat edilebiliyor.Türkiye'de büyükbaş süt üretiminde dokuzuncu sırada yer alan Aksaray'da, deneme amaçlı 10 dekar alanda ekilen süt otu, dekara yaklaşık 900 kilogram ürün veriyor.Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin tarımsal üretimde Türkiye'de ilk 10 içerisinde yer aldığını söyledi.Kentte, 350 bin büyükbaş, 850 bin de küçükbaş hayvanın yetiştirildiğini anlatan Saklav, şunları kaydetti:"Tarımsal sulamadaki sıkıntılarımızdan dolayı çiftçilerimizi alternatif ürünlere yönlendiriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızın 'Yenilikleri Yaygınlaştırma Projesi' kapsamında kent genelinde 'Sütünüz Tatlansın, Etiniz Katlansın Projesini' yaptık. 2 çiftçimize deneme amaçlı 10 dekara süt otu bitkisi ektirdik. Süt otu enerji verimi ve protein oranı yüksek bir bitki. Sulama ihtiyacı fazla olmayan, yağmur yağmadığında bir kez sulamayla hasat edilebilen bir ürün. Hayvanlarda hem süt verimini hem de et verimini artırıyor. Amacımız çiftçilerimize alternatif gelir kaynağı oluşturmak."- "Süt veriminde 3 ile 5 litre artış sağlıyor"Saklav, bitkinin büyükbaş hayvanlarda süt veriminde 3 ile 5 litre arasında artış sağladığını, et verimini ve kalitesini de artırdığını bildirdi.Tek yıllık ekimi yapılan süt otunun Aksaray'da yangınlaşması için projeler ürettiklerini vurgulayan Saklav, "Yer altı sularımızı yonca bitkisinde çok kullanıyoruz. Süt otunda su fazla kullanılmadığı için üreticilerimiz tarafından tercih edilmesini istiyoruz." diye konuştu.Çiftçi Muhammet Ali Arıbaş ise geçen yıl ekim ayında süt otu bitkisini deneme amaçlı ektiğini ifade etti.Hasattan gayet memnun kaldığını dile getiren Arıbaş "Hayvancılıkta önemli olan konu maliyetleri düşürmek, verimi ve kaliteyi artırmak. Maliyeti düşürmek de kaba yem ihtiyacını düşürmekten geçiyor. Süt otu kaba yem ihtiyacımızı büyük oranda kapatacak. Gayet memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.
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