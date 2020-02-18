18 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bu yıl 7'ncisi düzenlenecek olan 'Çıldır Gölü Altın At Kristal Göl festivali', yaşanan doğal afetler ve şehitler nedeniyle iptal edildi. Ancak Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu öncülüğünde Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van Gölü'nden sonra ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nün yanına 30 kamyon kar kullanılarak Doğu Ekspresi’nin heykeli yapıldı.
4 günlük çalışmanın ardından tamamlanan 4 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindeki heykele, yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi.
TCDD tarafından Ankara - Kars hattında hizmete sunulan turistik Doğu Ekspresi güzergahına Ardahan'ın da dahil edilmesini istediklerini belirten Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, “Her yıl donmuş gölün üzerinde bir etkinlik düzenliyoruz. Her yıl değişik bir obje kullanıyoruz, toplumsal bir mesaj veriyoruz. Bu sene Doğu Ekspresi’ni yaptık. Amacımız turizmin canlandığı kış dönemlerinde Doğu Ekspresi’nin Kars’a kadar gelip buraya gelmemesi bizi çok üzmekteydi. 2-3 kilometre yukarıdan Kars-Tiflis-Bakü demir yolu geçiyor. Bizim amacımız bu treni Ardahan’a getirebilmek. Bu heykeli onun için yaptık. Doğu Ekspresi’ni onun için canlandırdık. Treni Ardahan’a istiyoruz” dedi.
Çıldır Gölü’nü ziyarete gelen yerli turistler, gölü ziyaret etmek için Kars’tan Ardahan’a otobüsle ya da turlarla gelmek zorunda kaldıklarını söyledi. Turda Kars’ta 2 gün boyunca konaklamak zorunda kaldıklarını ifade eden turistler, “Konaklamanın biri Ardahan’da olsa güzel olurdu. Doğu Ekspresi buraya gelseydi bir günde Ardahan’ı gezebilirdik. Buranın atmosferi çok güzel. Herksin gelip denemesini, görmesini isteriz. Doğu Ekspresi Ardahan’a gelmeli” diye konuştu.
Çıldırlı vatandaşlar ise “Doğu Ekspresi’nin kardan yapılanı buraya geldi ama biz gerçek Doğu Ekspresi’nin Ardahan’a gelmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.
Donan Çıldır Gölü’nü ziyaret eden yerli turistler renkli görüntüler oluşturdu.
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