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        Haberler Gündem Güncel Yerli tohumdan üretilen ayçiçeğinde hasat | Son dakika haberleri

        Kırklareli'nde yerli tohumdan üretilen ayçiçeğinin hasadı yapıldı

        Kırklareli'nde, "Yerli ve Milli Hibrit Ayçiçeği Tohumu Ekilişlerinin Artırılması Projesi" kapsamında yerli tohumdan üretilen ayçiçeğinin hasadı gerçekleştirildi. Hasada katılan Vali Birol Ekici, üreticilerin artık yerli tohumlara yönelmesi gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 12:09 Güncelleme: 22.08.2024 - 12:09
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        Yerli tohumdan üretilen ayçiçeğinde hasat
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        Kırklareli'nde, "Yerli ve Milli Hibrit Ayçiçeği Tohumu Ekilişlerinin Artırılması Projesi" kapsamında yerli tohumdan üretilen ayçiçeğinde hasat başladı.

        Vali Birol Ekici, Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran beldesinde düzenlenen tarla günü etkinliğinde, üreticilerin artık yerli tohumlara yönelmesi gerektiğini söyledi.

        Trakya topraklarının çok verimli olduğunu ifade eden Ekici, yerli tohumlarla Trakya'daki üretimin arttırılmasının hedeflendiğini söyledi.

        TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin de hibrit ayçiçeği tohumunun tam anlamıyla yerli ve milli olduğunu kaydetti.

        Konuşmaların ardından tarlada ayçiçeği hasadı gerçekleştirildi.

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        #yerel haberler
        #KIRKLARELİ
        #ayçiçeği hasadı
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