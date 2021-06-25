Yerli sıcak hava balonu ilk kez ihraç edildi

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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM),Pasha Balloons Üretimi AŞ tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen sıcak hava balonunun, sivil havacılıkta kullanılmak üzere ilk kez ihraç edildiği bildirildi.

SHGM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruya göre, Nevşehir-Kapadokya Bölgesi'nde faaliyet gösteren yerli firma Pasha Balloons Üretimi AŞ ile SHGM arasında yürütülen çalışmalar sonucunda 2019'da tip sertifikası verildi.

Tip kapsamında dahil edilen sıcak hava balonları sene başında Ruanda Cumhuriyeti'ne ihracat edildi. Türkiye'de yerli ve milli olarak geliştirilen sıcak hava balonunun, sivil havacılıkta kullanılmak üzere ilk kez ihraç edilmesi, Türk sivil havacılığının diğer alanlarında olduğu gibi sıcak hava balonu üretimi alanında da yerli ve millileşme açısından büyük önem arz ediyor.

Duyuruda, ülkenin yerli ve milli üretim hamlesine katkı sağlanması dolayısıyla emeği geçenlere teşekkür edildi.