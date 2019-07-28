Koç Grubu şirketlerinden Ford Otosan, geçtiğimiz yıl 49.5 milyon euro yatırımla çalışmalarına başladığı yerli şanzıman üretimi için önemli bir gelişme daha kaydettiğini duyurdu.

Ford Otosan mühendislerinin yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalıştıkları yerli şanzımanı Eskişehir’de ürettiği kamyonlarda kullanmayı hedefleyen şirket, devreye aldığı yeni test odaları ile milli kaynakların ülke içinde kalmasına katkıda bulunacak.

Kurum içi imkanlarla tasarlanan şanzıman test merkezini, önemli bir maliyet avantajı sağlamasının yanı sıra şirketin global arenadaki rekabet gücünü de artıracağı kaydedildi.

'2021'DE KULLANIMA GEÇECEK'

Yerli şanzıman üretiminin otomotiv sanayisi için kilometre taşı niteliğinde bir gelişme olduğunu vurgulayan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, "Ford Otosan olarak, geçtiğimiz yılın başında 49.5 milyon euro yatırımla ilk yerli ağır ticari şanzımanı üretmek için çalışmalara başlamıştık. Ürettiğimiz şanzımanları 2021 yılından itibaren kamyonlarımızda kullanmayı planlıyoruz. Ancak, üretim sürecinden önce şanzımanlar, dünya çapında rekabet edebilmeleri, dayanıklılığını, kalitesini ve teknolojisini kanıtlaması için binlerce saat süren testlerden geçiriliyor. Ford Otosan mühendislerimizin geliştirdiği şanzıman test odaları ile hem ciddi bir maliyet avantajı sağladık, hem de milli kaynakların ülkemiz içinde kalmasına ön ayak olduk. Uluslararası tüm standartları karşılayan test merkezlerimizde 3000 saatin üzerindeki testleri tamamladık" dedi.

Ford Otosan, Türk mühendisler tarafından tasarlanan ve geliştirilen test merkezleri için bir de konsept geliştirdi. Şirket geliştirdiği şanzıman test konsepti ve yazılımları dahil gerekli patentleri almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Eskişehir’de toplam 3 adet şanzıman test odasını devreye alan Ford Otosan’ın, kontrol ve yazılım kısmı açık kaynak kodlu olup sürekli geliştirilebilir nitelikte olduğu belirtildi.