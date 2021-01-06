Yerli sağlık girişimi dünyaya açılıyor

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Re-Pie Portföy Yönetimi, büyüme potansiyeli yüksek girişimlere yatırım yapmak amacıyla kurduğu ‘Birinci Karma Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ çatısı altında, yeni nesil girişimcilerden Inofab Sağlık Teknolojileri A.Ş’ye ilk yatırımını yaptığını duyurdu.

Fintech, nesnelerin interneti (IoT),eğitim ve inşaat teknolojileri gibi büyüme potansiyeline sahip alanlarda yirmiye yakın girişime daha yatırım yapmayı planlayan Re-Pie Portföy Yönetimi'nin, Türkiye girişim ekosisteminin gelişmesinde önemli rol oynamayı hedeflediği kaydedildi.

Yapılan açıklamaya göre, ODTÜ Teknokent’te girişimciler Merthan Öztürk ve Kerem Yaşar tarafından kurulan Inofab, Spirohome markası adı altında sağlık ürünleri geliştiriyor. Inofab, Spirometre ve Spirocloud adı altında geliştirdiği uzaktan takip çözümleri ile akciğer fonksiyonlarını ölçerek astım, KOAH ve kistik fibrozis gibi kronik solunum hastalığı olan kişilerin, ev ortamında tedavilerini sürdürmelerini sağlıyor. Ayrıca KOVID-19 salgını döneminde çok anlam kazanan uzaktan takip çözümleri sunuyor.

Inofab’ın hayata geçirdiği Spirohome çözümünün, Avustralya, Almanya, İngiltere ve İspanya gibi ülkelerden talepler alırken Haziran 2019’dan bu yana 45 ülkeye ihraç edildiği belirtildi. Öte yandan Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmış ilaç araştırmalarında yer alan ERT ve yüksek üretim kapasitesine sahip Karel ile önemli işbirlikleri bulunan Inofab'ın, aldığı yatırım sayesinde ABD pazarı için FDA onayını tamamlayarak küresel pazarda edindiği payı büyütmeyi hedeflediği kaydedildi.