29 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Turhan, yaptığı açıklamada, havalimanlarında uçuş emniyet seviyesini üst düzeye taşımak amacıyla 2014'te FOD radarı geliştirilmesi için Ar-Ge çalışmalarının başlatıldığını söyledi.
Bu çerçevede milimetre dalga radarının optik sistemle desteklenmesiyle milli FOD tespit sisteminin geliştirildiğini dile getiren Turhan, 2018 yılı itibarıyla sistemin üretim çalışmalarının tamamlandığını ve Antalya Havalimanı'na kurulduğunu ifade etti.
Yerli ve milli olarak geliştirilen radar sisteminin, havalimanlarında uçuş pisti üzerindeki yabancı madde kalıntılarını tespit ederek operatöre uyarı yolladığını anlatan Turhan, "Havalimanlarında pist güvenliğini yerli ve milli olarak geliştirilen FOD radarı ve gelişmiş kamera sistemleriyle sağlayacağız. İlk olarak Antalya Havalimanı'nda kullanılacak radarla pist üzerindeki en küçük nesneleri anında tespit edeceğiz." diye konuştu.
Turhan, milimetre dalga radar sisteminin, kalıntıların ve yabancı cisimlerin pist üzerindeki konumunun ve kamera görüntüsünün gerçek zamanlı gösterimini yaptığını dile getirerek, "Sistem bünyesinde pist başına tipik olarak 4 milimetre Dalga Radar ile 4 gece/gündüz görüşlü optik sistem bulunmakta. 7/24 sürekli otomatik gözetleme yapan ve tek merkezden kumanda, izleme olanağı sağlayan sistem, istatistiksel bilgileri kaydetmekte ve gerekli raporları üretmekte." ifadesini kullandı.
DHMİ'nin, FOD Radarı'nın yanı sıra Milli Gözetim Radarı, Hava Trafik Kontrol Simülatörü, Kuş Radarı, Hava Aracı Takip Sistemi gibi TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirdiği çok sayıda önemli yerli ve milli Ar-Ge projeleri bulunduğunu belirten Turhan, bu projelerin hem yurt içi hem de yurt dışına satışlarıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
Bakan Turhan, yerli ve milli sistemlerin yaygınlaştırılmasının dışa bağımlılığın azaltılması açısından önemini vurguladı.
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