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Yerli otomobil TOGG fiyatı açıklandı mı? 2023 TOGG fiyatı ne kadar ve ne zaman satışa çıkacak?

TOGG fiyatı belli oldu mu? Yerli otomobil satış ve ön sipariş tarihi...

Yerli otomobil TOGG hakkında araştırmalar son hız devam ediyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde önemli açıklamalarda bulunmuştu. İşte yerli otomobil satış tarihi ve fiyatı hakkında ortaya çıkan bilgiler...

Giriş: 25.11.2022 - 14:57 | Güncelleme: ABONE OL

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Şubat ayında satışa çıkacağını açıkladığı TOGG hakkında CEO Gürcan Karakaş önemli duyurularda bulundu. Karakaş, 2023 yılında 20 bin adet TOGG üretiminin gerçekleşeceği müjdesini verdi.

  • ÇIKIŞ TARİHİ NETLİK KAZANDI!

    TOGG CEO'su Gülcan Karakaş'ın söylemlerine göre Yerli Otomobil TOGG, Şubat ayında ön satışa çıkacak.

  • SATIŞLAR NASIL GERÇEKLEŞECEK?

    Şubat ayında ön siparişe açılacak olan TOGG, başvuruları internet sitesi üzerinden alacak. Henüz sahip olacak kişileri çekilişle mi ya da ilk başvurana göre mi belirleyecekleri konusu netlik kazanmadı.

  • TOGG FİYATI BELLİ Mİ?

    ÖTV dilimine göre hesap yapıldığında TOGG C-segment SUV modelinin 900 bin lira civarında olması bekleniyor.

  • TOGG ÖZELLİKLERİ

    'Transition Concept Smart Device' adını verdiği konsept otomobilini de tanıtan Togg, dikkatleri üzerine çekti. İlk kez Las Vegas'ta görücüye çıkan sedan otomobilin öne çıkan bazı özellikleri şu şekilde:

    Otomobil menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renkte tasarlandı.

    Stil konseptinin temelini, kaslı arka tasarım ve ön farlardan başlayıp akıllı cihazın profilini güçlendirerek arkaya kadar uzayan omuz çizgisi oluşturuyor.

    Aydınlatmalı Togg logosu, Doğu ve Batı kültürlerinin birlikteliğini simgeliyor.

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