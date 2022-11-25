Otomobilin daha az güce sahip versiyonu tam şarj ile 300 kilometre, güçlü versiyonu ise 500 kilometre menzile sahip olacak.

200 beygir güç üreten versiyon 7.6 saniyede 0'dan 100 km/s hıza, 400 beygir güç üreten versiyon ise 4.8 saniyede 0'dan 100 km/s hıza çıkabilecek.

Togg'un bataryaları Trugo'nun geliştirdiği şarj istasyonlarından 25 dakika içinde yüzde 80 doluluk oranına ulaşabilecek.

Otomobilin bataryalar ilk etapta Togg'un SIRO'daki ortağı Farasis'ten tedarik edilecek. 2026'da ise SIRO'nun üretime başlaması ile bataryalar Türkiye'de üretilmiş olacak.