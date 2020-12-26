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Yerli otomobili geliştirme çalışmalarını sürdüren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG),sosyal medya hesabından merak uyandıran bir paylaşımda bulundu.

TOGG'un geliştirdiği elektrikli yerli otomobilin ön gösterimin yıldönümünde yapılan paylaşımda, "27 Aralık saat 11:00’i bekleyin" ifadeleri yer aldı. Bu açıklama ile, TOGG'un yapacağı açıklamanın ne olacağı da merak konusu haline geldi.

TOGG, geçen yıl 27 Aralık’ta "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" adıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen tanıtımda, "C-SUV", C-sedan" modellerin özelliklerini ilk kez kamuoyuyla paylaşmıştı.

TOGG, üretim tesisinin inşaatına da 18 Temmuz'da başlamıştı. Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1.2 milyon metrekarelik alan üzerinde inşa edilen fabrikanın 18 ayda tamamlanması bekleniyor.

Gerekli altyapıların tamamlanmasının ardından TOGG fabrikasında ilk araçların 2022'nin son çeyreğinde seri üretim bandından inmesi planlanıyor.