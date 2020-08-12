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Son günlerde yerli otomobilin fiyatı üzerinde sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan (TOGG) açıklama geldi.

TOGG'dan yapılan açıklamada, fiyatın ilk aracın banttan ineceği 2022 yılında belli olacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Türkiye’nin Otomobili’nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022’den önce de açıklamamız mümkün değil. Lütfen bu türden haberlere itibar etmeyiniz" denildi.

Geçtiğimiz günlerde yerli otomobil projesi hakkında açıklamalarda bulunan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, otomobilin fiyatının rekabetçi olacağını söylemişti.