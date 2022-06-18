Yerli otoda deneme üretimleri başladı

Yıl sonunda yerli otomobili görücüye çıkarmaya hazırlanan Togg, Gemlik fabrikasında yürütülen çalışmalar bilgi verdi.
Şirketten yapılan açıklamada, boya tesisi inşasının yüzde 99'unun tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, tanklarda kimyasal dolum aşamasına geçildiği, basınçlı hava tesisatının tamamlandığı, yumuşak su ve demineralize su sisteminin tamamladığı, soğutma ve ısıtma sistemi süreçlerinin tamamlandığı kaydedildi.
Gemlik'teki fabrikada gövde tesisinin de yüzde 99'unun tamamladığını duyuran Togg, deneme üretimlerine başlandığını kamuoyuna açıkladı. Togg, gövde tesisinde basınçlı hava sisteminin ve kaynak makinelerinin elektrik hatlarının tamamlandığını bildirdi.
Gemlik'teki fabrikanın montaj tesisinin de yüzde 98'ini bitirdiğini aktaran şirket, söz konusu tesiste ekipman kurulumunda son aşamaya gelindiğini kaydetti. Hatların devreye alma çalışmalarının başlandığını açıklayan Togg, basınçlı hava tesisatının da tamamlandığını paylaştı.
Öte yandan, şirket tarafından fabrikadaki süreçleri anlatan bir video da paylaşıldı. Videoda, Gemlik'te başlayan deneme üretimlerinden görüntülere yer verildi.
Togg, Mayıs ayı sonunda parça kontrol ve doğrulamaları ardından ilk C-SUV gövdesini robot hatlarında üretmişti.
YIL SONUNDA TANITILACAK
2022 sonunda ilk aracını yollara çıkarmaya hazırlanan Togg, otomobil satışına ise 2023'ün ilk çeyreğinde başlayacak.
İlerleyen yıllarda yeni modellerini de tüketici ile buluşturacak Togg, portföyünde sedan, hatchback, b-SUV, MPV gibi farklı karoser seçeneklerine de yer verecek.
Togg'un elektrikli otomobilinin bataryası ise Farasis ile ortak kurulan Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. A.Ş. (SIRO) tarafından üretilecek. SIRO'nun TOGG haricinde diğer markalara da batarya tedariki yapmayı hedeflediği kaydediliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!