Yerli otoda deneme üretimleri başladı

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Yıl sonunda yerli otomobili görücüye çıkarmaya hazırlanan Togg, Gemlik fabrikasında yürütülen çalışmalar bilgi verdi.

Şirketten yapılan açıklamada, boya tesisi inşasının yüzde 99'unun tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, tanklarda kimyasal dolum aşamasına geçildiği, basınçlı hava tesisatının tamamlandığı, yumuşak su ve demineralize su sisteminin tamamladığı, soğutma ve ısıtma sistemi süreçlerinin tamamlandığı kaydedildi.

Gemlik'teki fabrikada gövde tesisinin de yüzde 99'unun tamamladığını duyuran Togg, deneme üretimlerine başlandığını kamuoyuna açıkladı. Togg, gövde tesisinde basınçlı hava sisteminin ve kaynak makinelerinin elektrik hatlarının tamamlandığını bildirdi.

Gemlik'teki fabrikanın montaj tesisinin de yüzde 98'ini bitirdiğini aktaran şirket, söz konusu tesiste ekipman kurulumunda son aşamaya gelindiğini kaydetti. Hatların devreye alma çalışmalarının başlandığını açıklayan Togg, basınçlı hava tesisatının da tamamlandığını paylaştı.

Öte yandan, şirket tarafından fabrikadaki süreçleri anlatan bir video da paylaşıldı. Videoda, Gemlik'te başlayan deneme üretimlerinden görüntülere yer verildi.

Togg, Mayıs ayı sonunda parça kontrol ve doğrulamaları ardından ilk C-SUV gövdesini robot hatlarında üretmişti.

YIL SONUNDA TANITILACAK

2022 sonunda ilk aracını yollara çıkarmaya hazırlanan Togg, otomobil satışına ise 2023'ün ilk çeyreğinde başlayacak.

İlerleyen yıllarda yeni modellerini de tüketici ile buluşturacak Togg, portföyünde sedan, hatchback, b-SUV, MPV gibi farklı karoser seçeneklerine de yer verecek.

Togg'un elektrikli otomobilinin bataryası ise Farasis ile ortak kurulan Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. A.Ş. (SIRO) tarafından üretilecek. SIRO'nun TOGG haricinde diğer markalara da batarya tedariki yapmayı hedeflediği kaydediliyor.