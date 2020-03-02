02 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Gemlik'te Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi Projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvuru dosyası, halkın görüşüne açıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün web sitesinde yayımlanan ilanda konuya ilişkin bilgiler verildi.
Buna göre, Bursa'nın Gemlik ilçesi sınırlarında Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılması planlanan Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi projesi ile ilgili ÇED süreci başladı, başvuru dosyası halkın görüşüne açıldı.
ÇED başvuru dosyasını incelemek isteyenler, Bakanlık merkezinde veya Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde duyuru tarihinden itibaren raporu inceleyerek, zamanlama takvimi içerisinde proje hakkında Bakanlığa veya Valiliğe görüş bildirebilecek.
Ayrıca, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9'uncu maddesi gereğince 17 Mart'ta "Halkın Katılım Toplantısı" düzenlenecek.
Toplantının yeri ve saati ile ilgili olarak da, ÇED İzin Denetim Genel Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden bilgi alınabileceği bildirildi.
YILDA 175 BİN ARAÇ ÜRETİLECEK
Halkın görüşüne açılan başvuru dosyasında yer alan bilgilere göre, toplam 1 milyon 201 bin 687,59 metrekarelik alanda kurulacak fabrikada, yıllık 175 bin elektrikli otomobil üretilmesi planlanıyor.
Planlanan faaliyet kapsamında çalışacak personel kaynaklı evsel nitelikli atık sular kanalizasyon hattıyla, ilgili belediyenin arıtma tesisine iletilerek arıtılacak.
Projenin işletme aşamasında meydana gelecek proses kaynaklı endüstriyel nitelikli atık sular ise kurulacak arıtma tesisinde arıtılarak, ihtiyaç duyulması durumunda proseste tekrar kullanılacak veya limit değerlere düşürülerek alıcı ortama deşarj edilecek.
Planlanan faaliyet kapsamında oluşması muhtemel evsel nitelikli katı atıklar fabrika içerisindeki konteynerlerde muhafaza edilerek ilgili belediye tarafından sahadan uzaklaştırılacak.
Söz konusu proje kapsamında, su, hava kirliliği, gürültü, ambalaj atıkları, tehlikeli atıklar, atık pil ve akümülatörler, atık yağlar ve tıbbi atıklar gibi çevresel etkiler, ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde en aza indirgenecek.
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