Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü ve Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan denemeler sonucunda toprakla buluşturulan yerli mısır tohumları, yüksek verimle çiftçiyi memnun etti.
Geçen yıl 150 dönümlük arazide denemeleri yapılan "Aga" ve "Hacıbey" tohumlarından yüksek verim alınması sonrası üreticiler, ithal ürünlerden vazgeçerek hayvanlarının kaba yemini karşılamak üzere yerli tohumları toprakla buluşturdu.
Ürünün boyundan ve veriminden memnun olan üreticiler, elde ettikleri ürünü silaj yaparak hayvanlarına yem yapacak.
İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, AA muhabirine, geçen yıl hayvancılıkta kaba yem üretimini karşılamak için çiftçilerle ve Mısır Araştırma Enstitüsü ile çalışma başlattıklarını söyledi.
Yerli "Aga" ve "Hacıbey" tohumlarını Osmanlı'nın kurulduğu topraklar olan Bilecik'te belirlenen bahçelerde denediklerini ifade eden Yoldaş, şöyle konuştu:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de destekleriyle yerli ve milli tohumlar üzerinde çalışıp bu üretimi yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Denemelerimizde iyi sonuçlar aldıktan sonra bu yıl 1000 dekar alanda, yüzde 50 destekle üreticilerimizle birlikte üretim yaptık. Yıllardır yabancı ürünlerle denemelerimizi yapıyorduk, son yıllarda yerli ve milli çeşitlerimizin geliştirilmesi ile bu ürünlerin daha verimli olduğunu gördük."
Yerli tohumların ilk denemenin ardından çiftçiler tarafından tercih edildiğini kaydeden Yoldaş, "Bu yıl 1000 dekarda yapılan üretimi gelecek yıllarda 10 bin dekara çıkarmayı hedefliyoruz. İnşallah gelecek yıldan itibaren çiftçilerimize destek olup yerli ve milli tohumları daha fazla alanda toprakla buluşturacağız." dedi.
Yoldaş, 1 dekarda 10 ton verim aldıklarını ve bu verimi daha da yukarılara taşımak istediklerini sözlerine ekledi.
Proje sorumlusu Hasan Öz de deneme sonucunda çiftçilerin bir anda yerli tohuma yöneldiğini aktardı.
Ürünün yörenin toprağını sevdiğini belirten Öz, çok yüksek verim aldıklarını vurguladı.
Öz, hayvancılık maliyetlerini daha da düşürmek için Müdürlük olarak çalışmalara devam ettiklerini belirtti.
"Bu çeşitle devam etmeyi düşünüyoruz"
Üretici Mustafa Gezen, üründen memnun kaldığını dile getirerek, "Tarlamıza hayvanlarımızın kaba yemini karşılamak için Aga cinsi mısırımızı ektik. Şu an çok güzel bir verim elde ettik. 3 gün sonra silaj yapacağız. Gelecek yıllarda da bu çeşitle devam etmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.
Osmaneli ilçesindeki arazisinde üretim yapan Cavit Öker, "Yerli ve milli ürünü tarlamıza ektik, şu an verim çok iyi. Bu tohum bundan sonra bizim hep arzu edeceğimiz ürün olacak. Şu an çok memnunuz." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!