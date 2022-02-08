Türk girişimcilerden metaverse projesi

Türk mühendislerin geliştirdiği, dünyanın önemli kripto marketlerinde listelenen BTCBAM'ın finansal çözüm iş ortağı olduğu ve Gamerpear'in iş birliği ile hayata geçirilen Metapotamians projesi, kullanıcılarına sanal parsel alımı ile birlikte NFT alıp satabilecekleri bir NFT market deneyimi sunacak. Türkiye'nin ilk metaverse projesi Metapotamians'ın tanıtımı, Tüm Mucitler İcat İnovasyon ve Araştırma Derneği (TÜMMİAD) ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi.
Verilen bilgiye göre, Metapotamians, "medeniyetler arası metaverse köprüsü" sloganıyla blockchain dünyasına adım attı. Erc-20 tabanlı bir metaverse projesi olan Metapotamians, kullanıcılarına sanal parsel alımı ile birlikte NFT'leri alıp satabilecekleri bir NFT market deneyimi sunacak. Ayrıca, VR çözümleri ile gelişecek proje; beraberinde alışveriş imkanı, sanat gösterileri, konserler, toplantı ve iş görüşmeleri gibi uygulamaları AR oyun deneyimi ile entegre ederek gündelik hayatı da entegre edecek.
Verilen bilgiye göre şu ana kadar 1.2 milyon dolar yatırım alan ve 21 kişilik bir ekibin 8 ay çalışarak hayata geçirdiği Metapotamians projesinin amacı, geçmiş değerleri geleceğe taşımak olarak belirlendi.
METAVERSE EMLAKÇILIK
Metapotamians projesi içerisinde yer alan evrendeki arsaların alım satımları için reel dünyada gayrimenkul sektöründe varlık gösteren emlak firmaları ile iş birliği anlaşmalarının imzalanması planlanıyor.
Projenin tanıtımında konuşan TÜMMİAD Başkanı Bülent Kavaklı, metaverse’ün son zamanlarda çok fazla duyulmaya başlandığını, yıllar önce var olan bir teknolojinin ambalajlanmış halinin tekrar duyulduğunu söyledi. Kavaklı, "Bazı teknolojiler hayatımıza girmek için belli zamana ihtiyaç duyar. Metaverse teknolojisi de onlardan bir tanesiydi. Teknolojinin hala gelişmeye başladığı dönemdeyiz" dedi.
"OYUN GELİŞTİRİCİLERE ÜCRETSİZ ALAN SAĞLAYACAĞIZ"
Metapotamians Teknolojiden Sorumlu Direktörü (CTO) Buğrahan Çakır da projede NFT market, AR ve VR çözümlerinin olacağını bildirdi.
Çakır, "Sistemimiz içerisinde sağlık sektörü, sanat sektörü ve metaverse emlak sektörü bir arada bulunacağı için insanların hukuk, sağlık ve diğer alanda, normal hayatta yaşadıklarını metaverse’e taşıyarak kazanç sağlayabilecekleri bir alan hedeflemeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Kullandıkları teknolojinin Erc-20 olduğunu bildiren Çakır, "Projemizin ismini neden Metapotamians olduğu aslında çok önemli. Mezopotamya ve metaverse birleşimi olarak bakıyoruz biz bu olaya. İlk medeniyetlerin kurulduğu yerden, Mezopotamya'dan yola çıkarak ilerlemeye çalışıyoruz." dedi.
Oyun geliştiricilere ücretsiz alan sağlayarak kendi projelerini geliştirmelerine destek sağlayacaklarını kaydeden Çakır, buradan gelen fonlarla hem start-up’lara hem oyun geliştiricilere ve kendi teknolojilerini geliştirmeye destek sağlayacaklarını söyledi.
"SANAL DÜNYAYLA GERÇEK DÜNYA ENTEGRE OLACAK”
BTCBAM Mali İşler Direktörü (CFO) Serkan Yorulmaz ise metaverse evrenine son dönemde çok ciddi ilgi olduğunu, bunun Türk girişimcileri çok heyecanlandırdığını ifade etti. Yorulmaz, şunları söyledi:
"Metaverse, esasasında insanlara sanal dünya gibi geliyor. Ama gelecekte sanal dünyayla gerçek dünyanın entegre olduğu bir yapıyı görüyor olacaksınız. Metapotamians projesinin de öncelikli hedefi, bu aradaki bağı kurabilmek ve bunu olabildiğince hızlı bir şekilde gerçekleştirmek. Özellikle genç girişimciler ve genç oyun yazarları, NFT yaratıcılarına bu projenin içerisinde geliştirebilecekleri alanları insanların beğenisine sunabilecekleri bir fırsat sunabilmek önemli."
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