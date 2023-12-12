Yerli Malı haftası ne zaman, bu hafta mı ve ne zaman kutlanıyor?
Yerli Malı Haftası her yıl ülke genelinde kutlanıyor. I. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amacıyla Aralık ayında Yerli Malı Haftası ilk olarak 1946 yılında kutlanmaya başlandı. İşte Yerli Malı Haftası tarihi, anlam ve önemi...
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Yerli tüketimin bilinçli olarak artması amacıyla her yıl kutlanan Yerli Malı Haftası Aralık ayına denk geliyor. 1946 yılından itibaren kutlanan Yerli Malı Haftasında öğrencilere tüketim kültürünün nasıl olması gerektiği anlatılır. Ülkemizde her yıl kutlanılan bu günde öğrenciler okula velilerinin yaptığı yemeklerden getirir. İşte 2023 Yerli Malı Haftası tarihi...
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2023 YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN?
İlk olarak 1946 yılında yerli tüketimi artırmak, tutumlu olmak ve yatırım yapmanın önemini vurgulamak amacıyla kutlanmaya başlanan yerli malı haftası 12-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.
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YERLİ MALI HAFTASININ ANLAM VE ÖNEMİ
Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ''yerli malı kullanmanın önemi'' vurgulanır.
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İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve dikkatli kullanmasına tutumlu olmak denir. İhtiyaçlara harcandıktan sonra artakalan para ile yatırım yapmanın önemi üzerinde durulur. Tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılır. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanmaktadır. Ayrıca bilinçli tüketicilik konuları üzerinde durulur.
Okullarda 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan bu haftada tutum, yatırım ve Türk malları hakkında bilgi verilir. Şiirler okunur, konuşmalar yapılır, skeçler ve oyunlar oynanır.