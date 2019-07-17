Yerli girişimlerden Mutlubiev, Maxis Girişim Sermayesi ve Collective Spark’tan 2.1 milyon dolar Seri A yatırım aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, yatırım turuna 850 bin dolar ile Maxis katılırken, 1 milyon 250 bin dolar ile Collective Spark katıldı.

2014 yılında hayata geçen ve 2018'de Cleanzy markasıyla İtalya pazarına açılan girişim, temizlik üzerine kurgulanmış bir pazar yeri olarak faaliyet gösteriyor.

Bugüne kadar 150 binden fazla temizlik hizmeti verilmesine aracılık eden girişim Türkiye’de 4 ilde, dünyada İtalya ve İspanya’da toplam 6 şehirde devam ettirdiği çalışmalarını farklı lokasyonlara taşımayı hedefliyor.

Mutlubiev’in hızlı büyümesini özellikle yurt dışında da desteklemek amacıyla yatırım yaptıklarını belirten Maxis Genel Müdürü Selami Düz, teknoloji odaklı erken ve ileri aşama yeni nesil girişimlere yatırım yapma stratejisine uygun girişimleri desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Türkiye İş Bankası, girişimcilik ekosistemine ve ülke ekonomisine sağladığı sürdürülebilir desteğin en yeni halkası olan Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ bünyesindeki Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na 100 milyon TL’ye kadar kaynak aktarmayı taahhüt ederek fonun ana yatırımcısı olmuştu.