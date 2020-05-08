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Yıldız Kuluçka girişimlerinden Ferge Mühendislik, sağlık çalışanlarından topladığı geri bildirimler ile sterilize edilebilir uzun ömürlü ve hızlı üretilebilir silikon yüz siperliği geliştirdiğini duyurdu.

TÜBİTAK 1507 Covid- Proje çağrısı tarafından desteklenen proje için çalışmalara başladıklarını söyleyen Ferge Mühendislik kurucusu Fatih Erdoğmuş, "Mevcutta kullanılan siperlikler görüş kalitesi düşük ve tek kullanımlık olmasına rağmen defalarca kullanılmak zorunda kalıyordu. Ferge, daha az buğu yapan, steril edilebilir, 20 haftadan uzun süre kullanılabilir, görüş kalitesi iyi, ciltte yara yapmayan siperlikler geliştiriyor" dedi.

Bu siperliğin sadece Covid 19’a özel olmadığını, tüm damlacık yoluyla bulaşan hastalıklar için geçerli olduğunu dile getiren Erdoğmuş üretime Haziran ayında geçeceklerini kaydetti.

Erdoğmuş, projeyle ilgili sürecin detaylarını ise, "Nisan ayında TÜBİTAK tarafından Covid-19 özelinde çok hızlı bir proje çağrısı açıldı. Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi danışmanlığında projemizi hazırladık ve TÜBİTAK’a sunduk. Nisan ayı içerisinde de sonuçlandırıldı. Onaylanan 35 projeden birisi de bizim önerdiğimiz yüz siperliği projesi oldu. Proje süresi olarak 9 ay tanındı. Fakat biz salgında hızla fayda sağlayabilmek için 3 ay içinde Yıldız Prototip Atölyesi’nde bu projeyi tamamlayabileceğimize inandık ve o şekilde öneri sunduk. Sosyal medya aracılığıyla 14 binden fazla kişiye ulaşarak siperlik kullananlara ‘Şu an kullanılan yüz siperliklerinde değişmesini istedikleriniz neler?’ diye sorduk. Gelen geri bildirimler doğrultusunda tasarımı geliştiriyoruz. Sağlık çalışanlarının yanında tüm vatandaşlarında kullanabileceği hem de ulaşılabilir fiyatta yeni bir siperlik olacak" dedi.

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