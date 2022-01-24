Son yıllarda yükseliş trendinde olan e-ticaret, pandemide evde geçirilen sürenin çoğalması ile büyüme hızını artırdı.

Bu kapsamda, birçok girişimci ürün ve hizmetleri hem yurt içi hem de yurt dışındaki müşterilerine ulaştırmak üzere çalışmalar yürütüyor.

Yeni iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen bireysel girişimcilere, şirket kurulumu ve finansal süreçlerini yönetebileceği online bir platform olarak 2019 yılında hayata geçen yerli girişim Mükellef, ABD ve İngiltere'nin ardından son olarak Estonya'ya da açıldı.

Estonya üzerinden girişimcileri Avrupa'ya taşıyacaklarını kaydeden girişimin kurucu ortağı ve CEO’su Okan Şafak, "Yurt içinin yanı sıra yurt dışında 150’den fazla şirket kurduğumuz ABD ve İngiltere ile başlayan yolculuğumuzun son durağı Estonya oldu. Artık Estonya’da şirket kurarak Avrupa Birliği’nde ticaret yapma hayali olan girişimcilerimizin de yanında olacağız" dedi.

'KÜÇÜK SERMAYE İLE ŞİRKET KURMAK MÜMKÜN'

Mükellef’in sunduğu hizmetleri dünya genelinde yaygınlaştırmanın ana hedefleri olduğunu vurgulayan Şafak, ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği pazarına girmek isteyen girişimcilere yönelik önerilerini sıraladı.

Şafak, "ABD’de yeni bir şirket kurmak istediğinizde öncelikle karşınıza karmaşık bir vergilendirme sistemi çıkıyor. Bu noktada ABD’de vergi danışmanı birey ve kuruluşlar için birçok konuda avantaj sağlayabiliyor. Amerika’da şirket kurmak için kullanılacak en iyi iş yapısı ise Sınırlı Sorumluluk Şirketi (LLC) ya da Türkiye’de bildiğimiz hali ile Limited Şirket türüdür" dedi.

LLC kurmak için ABD vatandaşı olma ya da ABD'de yaşama zorunluluğunun bulunmadığını kaydeden Şafak, İngiltere’de şirket kurmanın ise belirli yasal şartlar altında herkes için mümkün olduğunu belirtti.

Şafak, "İngiltere’de şirket kurmak için kullanılacak en iyi iş yapısı Hisse Bazında Özel Limited Şirket (LTD), Türkiye’de bildiğimiz adı ile limited şirket türüdür. Halka açık limited şirketlerden farklı olarak, hisselerle sınırlı özel bir şirket için asgari sermaye gereksinimi yoktur. Bu nedenle çoğu çok küçük bir sermaye yatırımıyla kurulur" diye konuştu.

'ESTONYA'DA ŞİRKET İÇİN E-VATANDAŞLIK ŞART'

Mükellef CEO'su Okan Şafak, vergilerin bile internet üzerinden ödenebildiği bir sistem ile Estonya’ya gitmeden girişimlerin şirket kurabileceğini de ifade etti.

Şafak, "Bir girişim fikri bulunan her bir girişimci Estonya’da yaşamak zorunda olmadan şirket sahibi olabilir. Estonya’da şirket kurmak için e-Vatandaşlık almak ya da vekalet almak gerekiyor. e-Vatandaşlık için başvuru yaparken 120 euro devlet ücreti ödemesinin yapılması bekleniyor. Vatandaşlığınız size ulaştığında e-Vatandaşlık dokümanlarınızı imzalayabilir ve kuruluşunuzu gerçekleştirebilirsiniz" dedi.

EN ÇOK E-TİCARET ŞİRKETİ KURULDU

Okan Şafak, 2021 yılında 6 bin 500 şirket kurulumu gerçekleştiklerini, bu şirketlerin yüzde 95’inin Türkiye’de, yüzde 2’sinin İngiltere’de ve yüzde 3’ünün ABD’de kurulduğunu aktardı.

Türkiye’de bireysel girişimlerin sırasıyla yüzde 34 ile e-ticaret, yüzde 31 ile kurye ve yüzde 14 ile yazılım alanında faaliyet gösteren şirketler kurduğunu anlatan Şafak, İngiltere ve ABD'de ise en çok e-ticaret şirketi kurulduğunu bildirdi.

Şafak, 2022 yılı sonuna kadar Türkiye dışında 7 farklı ülkede binden fazla işletmeye hem kuruluş hem de finansal çözümler sunmayı planladıklarını da açıkladı.