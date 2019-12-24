Yerli girişimciye 750 milyon liralık fon

Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank , Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kalkınma Yatırım Bankası işbirliği ile 750 milyon TL büyüklüğünde Türkiye Kalkınma Fonu'nun kurulduğunu söyledi. Söz konusu fonun altında 350 milyon TL büyüklüğe sahip Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile 400 milyon liralık Bölgesel Fonu faaliyet gösterecek.

Kalkınma

Türkiye Kalkınma Fonu'nun tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasındaki satır başları şu şekilde;

- Finansal piyasalarda yeni bir reformu hayata geçiriyoruz

- Yenilikçi fikirlerin hayat bulması ve katma değer yaratması için finansmana erişim önemli

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