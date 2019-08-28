28 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye girişimcilik ekosistemi, devlet teşvikleri, melek yatırımcılar, hızlandırıcı fonlar, kurumsal yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından desteklenmeye devam ediliyor.
Özellikle 2010 yılından bu yana, girişimcilik alanına artan ilgi ve sağlanan finansman ile beraber yerli start-up ekosistemi de büyümesini sürdürüyor.
Türkiye’deki girişim ekosisteminin gelişimine destek veren firmalardan biri olan Philip Morris Sabancı, Philip Morris International'ın kurucusu olduğu girişim sermayesi şirketi PM Equity Partner'ı (PMEP),yerli girişimciler ile buluşturdu.
Şirketin düzenlediği yarışmada, alanında yetkin firmalar arasından seçilen 10 finalist iş modellerini ve fikirlerini anlatma fırsatı yakaladı.
Fnalistler söz konusu yarışmada tedarik zinciri, finans teknolojisi, görüntü tanıma ve yapay zeka gibi farklı alanlardan projelerin ve geliştirdikleri ürünlerin tanıtımını gerçekleştirdi.
'10 FARKLI GİRİŞİM İLE İŞBİRLİĞİMİZ VAR'
Philip Morris Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, "Değer zincirimizin tüm bileşenlerinde bir dijital dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Bu dönüşüm sürecinde, yenilikçi çözümleriyle öne çıkan start-up’larla çalışıyoruz. Geleneksel perakende kanalında halihazırda yaklaşık 110 bin bayimizin kullandığı dijital ticari platformlarımızın geliştirilmesi için 10 farklı start-up ile iş birliği yaptık ve onlarla birlikte yeni projelere imza atıyoruz" dedi.
150 milyon dolarlık bir bütçeye sahip olan PMEP’nin, şu ana kadar dünya çapında 11 firmaya yatırım yaptığını belirten Diren, "Yerli girişimci firmalar ile gelişmek ve onları geliştirmek kurumsal stratejimizin önemli bir parçası. Bugün global ölçekte 3 trilyon dolar büyüklüğüne ulaştığını gördüğümüz start-up ekosistemi, önümüzdeki dönemde de yenilikçi ürün, süreç ve servis geliştirmeye devam edecek" diye konuştu.
Filiz Yavuz Diren, devlet desteklerinin ve özel fonların tohum aşamasındaki fikirlerin filizlendirilmesinde önemli olduğunu belirterek, "PMEP ve Philip Morris Sabancı olarak bu alandaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. İnanıyorum ki start-up’ların desteklenmesi, yatırımcı açısından her zaman cazip olan ülkemizin, global yarışta daha da öne çıkmasına imkan sağlayacak" ifadesini kullandı.
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