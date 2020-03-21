21 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs salgınına karşı mücadele tüm hızıyla sürerken Türkiye’nin önde gelen girişimcileri farklı alanlarda fikir geliştirip virüs ile mücadeleye destek olacak.
Bu kapsamda düzenlenecek Coronathon etkinliği ile, 80 girişimcinin virüs salgınının önüne geçmek için ürettiği projelerin yarışacağı belirtildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere, Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ, İstanbul Üniversitesi gibi üniversitelerin, teknoloji ve girişimcilik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı toplam 40 kurumdan oluşan inisiyatifin desteklediği etkinlikte koronavirüs salgınının yarattığı sorunlara, sosyal ve lojistik anlamda yenilikçi fikirleri olan bireyleri ve takımları bir araya getirileceği kaydedildi.
Kazanan fikirlerin ise eş finansman ve hızlandırma programlarıyla destekleneceği belirtiliyor.
3 KATEGORİDE DÜZENLENECEK
Yapılan açıklamaya göre, 21-22 Mart tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek etkinliğin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlar yapılacak.
Üç ana kategorinin yer aldığı Coronathon Türkiye, ‘Sosyal Çözümler’ kategorisinde, psikolojik destek, mental sağlık, evde vakit geçirme, sosyal izolasyona bağlı sorunlar, sosyal medya ve benzeri platformlardaki dezenformasyon (bilgi kirliliği),fiziksel aktivitenin sınırlanması, çevreye duyarlılık gibi konular ele alınacak.
‘Lojistik Çözümler’ kategorisinde ise gıda, sağlık ekipmanlarına erişim ve yardımlaşmayı arttıran gönüllülük bazlı oluşumlar değerlendirilecek.
‘Diğer Çözümler’ kategorisinde ise işsizlik veya nakit akışı problemleri, eğitimin devamlılığı ile ilgili problemler hakkında fikirler toplanacak. Hackathon kapsamında seçilecek fikirlere eş finansman ve hızlandırma ödülleri verilecek. İki günlük etkinlikler süresince mentorluk, web üzerinden seminerler gerçekleştirilecek. Önerilerin ve çözümlerin etki analizi ikinci gün yapılacak ve ortaya atılan fikirler arasından 10 tanesi seçilecek.
Projenin paydaşları arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Facebook, Habitat Derneği, Türkiye Bilişim Vakfı, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, TOBB ve UNDP gibi sivil toplum örgütlerinin yanı sıra Boğaziçi, ODTÜ ve İTÜ başta olmak üzere birçok üniversite, girişim sermayesi fonu ve teknoloji şirketi bulunuyor.
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