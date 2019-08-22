22 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
DHA'nın haberine göre; Aydın'da çekilen Game of Thrones (GOT) dizisinin yerli versiyonu 'Yerli GOT - Aydın Yanıyor' izleyenlerin merakını çekerken, yapım beğeni topladı.
Kısa filmleriyle adından söz ettiren yönetmen Kerem Sarı, Yerli GOT - Aydın Yanıyor!' adlı yeni kısa filmiyle yine dikkati çekti. Milyonları ekrana bağlayan Game of Thrones dizisinin son sezon sahnelerinden birine atıf yapılan yerli yapımda, Aydın semalarında kenti yakan bir ejderhanın saçtığı dehşet ekrana getirildi.
Filmde Aydınlılar, korku içinde kentin yanışını izlerken, bir anda sahneye yerli 'Tyrion Lannister' karakteri çıktı. Ejderhayı yeneceğini söyleyerek gökyüzüne sıçrayan yerli Tyrion ejderhanın ağzından çıkan ateşle yere düştü. Harap olmuş yerli Tyrion'un Bu iş burada bitmedi sözüyle film sona erdi.
Oyuncuların Aydın yöresi şiveleri, görsel efektleri ve esprileriyle dikkat çeken kısa film, sosyal medyada sıkça paylaşılıp binlerce kişi tarafından beğenildi.
YÖNETMENDEN DESTEK ÇAĞRISI
Kısa filmi hakkında bilgi veren yönetmen Kerem Sarı, "İmkanımız olursa eğer, daha iyi işler çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Sosyal medyada veya bir yapımcının da bize dahil olmasıyla, daha iyi işler ortaya koyacağız. Oyuncularımız da giderek ünlü ve fenomen olmakta. YouTube ve Facebook'ta çektiğimiz kısa filmler, 10-15 milyona kadar tıklanıyor. Destek olunursa hedefimiz Aydın için çok iyi bir film çekmek olacak" dedi.
Yardımcı yönetmen Burak Bacaksız ise, "Hayde Efem YouTube kanalımızda, kısa 3-5 dakikalık güzel içerikler sunmaktayız. Amacımız bu kanalla bir kitle oluşturmak. 3-4 ay sonrada 'Hayde Efem' diye bir sinema filmi projemiz var. Onu hayata geçirmek istiyoruz. İçeriklerimiz gerçekten beğeniliyor, çok güzel" diye konuştu.
Kısa filmde yerli Tyrion'u canlandıran Özgür Çörtükçü Hikayede ejderhaya yenildim. Ama daha hikaye bitmedi, yeni başlıyor. O ejderhanın hakkından ancak ben gelirim. Bu iş burada bitmedi dedi.
Oyunculardan Süleyman Yurttaş ise, Aydın yanıyor hikayemizde, ilin yanışına şahit olan köylülerden birisiyim ben. Aydın'ımızı tanıtmamızda o kadar güzel yöresel kültürel değerler var ki, inşallah zaman zaman bu kısa hikayelerle anlatmaya çalışacağız. Keyif alarak oynuyorum diye konuştu.
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